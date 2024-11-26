Kayıp Hüsamettin'i arama çalışmalarında 7'nci gün

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen 7’nci günde de 30 kişilik ekiple sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.