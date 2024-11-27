Şırnak'ta 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi

Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle’deki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 8 kişi etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bu kişilerden 5’i, Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.

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