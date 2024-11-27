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        Şırnak'ta 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:35
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        Şırnak'ta 8 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi
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        ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle’deki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 8 kişi etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bu kişilerden 5’i, Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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