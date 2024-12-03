Şırnak'ta gezici kütüphane 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştı

KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın bulunduğu kütüphanede; çocuklar ve yetişkinler üye olduktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altıntaş, "Son 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane, haftanın 2 günü kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın, 3 dizüstü bilgisayar ve internet hizmetinin bulunduğu kütüphane, belirlenen bölgelere 15 günde bir giderek hizmet veriyor. Kırsaldaki çocuklar ve yetişkinler, aynı zamanda üyelik yaptıktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. Kasrik beldesindeki Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu'na gelen gezici kütüphaneye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, kütüphane üyeliği işlemleri işlemlerini yaptıktan sonra istedikleri kitapları ödünç aldı.