Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta gezici kütüphane 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştı

        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta gezici kütüphane 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın bulunduğu kütüphanede; çocuklar ve yetişkinler üye olduktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altıntaş, "Son 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştık" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphane, haftanın 2 günü kilometrelerce yol katederek kırsalda yaşayanlara kitap ulaştırıyor. Çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın, 3 dizüstü bilgisayar ve internet hizmetinin bulunduğu kütüphane, belirlenen bölgelere 15 günde bir giderek hizmet veriyor. Kırsaldaki çocuklar ve yetişkinler, aynı zamanda üyelik yaptıktan sonra ödünç kitap da alabiliyor. Kasrik beldesindeki Meşeiçi Şehit Bülent Deveci İmam Hatip Ortaokulu'na gelen gezici kütüphaneye, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, kütüphane üyeliği işlemleri işlemlerini yaptıktan sonra istedikleri kitapları ödünç aldı.

        'AMACIMIZ, ÖĞRENCİLERİN BİLGİYE OLAN İHTİYACINI KARŞILAMAK'

        İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altıntaş, okuma alışkanlığının arttırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gezici kütüphanemizin amacı; bilgi merkezlerine, bilgiye ve kütüphane hizmetlerine merkezde ulaşamayan insanlarımıza bu hizmeti ayağına götürmek. Kütüphane içinde yapmış olduğumuz etkinlikler, barındırmış olduğumuz kaynakları kırsal bölgelerdeki okullarımıza ve köy meydanlarında, özellikle insanlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle kitap ödünç vermek, etkinlikler gerçekleştirmek, kültürel hazineyi aktarmak, bizim öncelikli amacımızdır. Okullara ve köy meydanlarına ziyaretlerde bulunuyoruz. Öğrencilerimize 15 gün süreyle kitap okuyabilecekleri türden kaynaklar, süreli yayınlar sağlıyoruz. Ödünç verdiğimiz kitapları tekrar 15 gün sonra iade almak için düzenli olarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son 1 yılda 3 bin öğrenciye ulaştık. Kitapları öğrencilerle, okurlarla buluşturmaktan mutluyuz, keyifliyiz. Haftanın 2 günü düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin bilgiye olan ihtiyacını karşılamak, okuma alışkanlığını, özellikle davranış olarak geliştirebilmektir. Buna da büyük ölçüde yaklaşıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!
        Akarsular göller dondu! Termometre -23'ü gördü! Rekoru o şehir kırdı!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"

        Benzer Haberler

        Sınır kapısında 3 makak maymunu ele geçirildi
        Sınır kapısında 3 makak maymunu ele geçirildi
        Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı
        Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı
        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 makak maymunu ele geçirildi
        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 makak maymunu ele geçirildi
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Askeri bando takımı Cizre'de konser verdi
        Askeri bando takımı Cizre'de konser verdi