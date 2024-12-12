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        Şırnak'ta bazı bölgeler için 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı

        ŞIRNAK Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 13 Aralık'tan itibaren 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:15
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        Şırnak'ta bazı bölgeler için 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilanı
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        ŞIRNAK Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 13 Aralık’tan itibaren 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 13-27 Aralık arasında 15 gün süreyle ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa, Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Aralık (dahil) - 27 Aralık 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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