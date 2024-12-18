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        Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5'inci sınıf öğrencisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:15
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        Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5’inci sınıf öğrencisi M.A., okul müdürü Hakim Caner tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi M.A., teneffüse çıktığı sırada nefes borusuna bir cisim kaçtı. Nefes alamayan M.A., okul müdürü Hakim Caner’in yanına koşarak, boğazını işaret etti. M.A.’nın nefes alamadığını gören Caner, Heimlich manevrası yaparak cismi çıkardı. Caner, nefes almaya başlayan M.A.’ya sarılarak, teselli etmeye çalıştı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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