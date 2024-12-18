Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o anlar kamerada
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5'inci sınıf öğrencisi M.
ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, teneffüste nefes borusuna cisim kaçan 5’inci sınıf öğrencisi M.A., okul müdürü Hakim Caner tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu’nda meydana geldi. 5’inci sınıf öğrencisi M.A., teneffüse çıktığı sırada nefes borusuna bir cisim kaçtı. Nefes alamayan M.A., okul müdürü Hakim Caner’in yanına koşarak, boğazını işaret etti. M.A.’nın nefes alamadığını gören Caner, Heimlich manevrası yaparak cismi çıkardı. Caner, nefes almaya başlayan M.A.’ya sarılarak, teselli etmeye çalıştı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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