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        AK Parti'li Keşir: Taş üstüne taş koyma mücadelesini veriyoruz

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "23 yıldır farklıklarımızı değil, birliğimizi, beraberliğimizi, vatan ve bayrak sevdamızı, Allah inancımızı, kalbimizi, imanımızı konuşturuyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:05
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        AK Parti'li Keşir: Taş üstüne taş koyma mücadelesini veriyoruz
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “23 yıldır farklıklarımızı değil, birliğimizi, beraberliğimizi, vatan ve bayrak sevdamızı, Allah inancımızı, kalbimizi, imanımızı konuşturuyoruz. Taş üstüne taş koyma mücadelesini veriyoruz. Cizre’deki kız çocuklarının Bursa’daki kız çocuklarından farkı olmasın diye uğraşıyoruz. Silopi’deki çocuklar, Ankara’daki çocuklardan farklı olmasın diye uğraşıyoruz” dedi.

        AK Parti İl Kadın Kolları 7’nci olağan kongreleri, Şırnak’tan başladı. Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede kadınlar yöresel kıyafetler giyerek, ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları taşıdı. Kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kesir, Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve çok sayıda partili katıldı. Ayşe Keşir ve beraberindekiler salon girişinde erbaneler eşliğinde söylenen şarkılarla karşılandı. Kongrede Fatma Bişenk Acar, tekrar İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TELEFONLA BAĞLANDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye katılanlara telefon üzerinden hitap ederek, “İstanbul’dan siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah kadınlarımızla birlikte önümüzdeki seçimlerde başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Sizlere olan güvenimiz her geçen gün artıyor. Ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. Tabi her şeyden önce birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz, dayanışmanız çok önemli. 22 yılda ülkemize çok şeyler kazandıran AK Partimizin bundan sonraki süreçte de aynı katkıları sağlayacağını inanıyorum. Ve siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.

        ‘SİLOPİ’DEKİ ÇOCUKLAR ANKARA’DAKİ ÇOCUKLARDAN FARKLI OLMASIN DİYE UĞRAŞIYORUZ’

        Kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 81 ilde açılan üniversiteler sayesinde kız çocuklarının daha çok okullaştığını ifade ederek, “Bugün 922 ilçesinde 81 ilde 7’nci kongresini yapan yegane kadın kolları, AK Parti teşkilatıdır. Az önce klipte gördük. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Cumhurbaşkanımız, ‘23 yıl evvel hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. O günden itibaren Türkiye’de Şırnak’ta, Hakkari’de, Edirne’de, Mersin’de, Çanakkale’de, Türkiye’nin civarında bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yolda gelirken arkadaşlarım Cudi’yi, Gabar’ı anlattılar. Dün orada bomba, kurşun sesi duyulurken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen liderimiz sayesinde bugün artık petrol kuyuları çalışıyor. Bugün madenler çıkartılıyor. Bugün kadınların zılgıtlarıyla bu dağlar inliyor. Ahmed-i Hani eserlerinde barışa, kardeşliğe vurgu yapar. İşte biz 23 yıldır farklıklarımızı değil, birliğimizi, beraberliğimizi, vatan ve bayrak sevdamızı, Allah inancımızı, kalbimizi imanımızı konuşturuyoruz. Taş üstüne taş koyma mücadelesini veriyoruz. Cizre’deki kız çocuklarının Bursa’daki kız çocuklarından farkı olmasın diye uğraşıyoruz. Silopi’deki çocuklar Ankara’daki çocuklardan farklı olmasın diye uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımız 23 yıl önce partimizi kurarken, ‘Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir’ dedi. Ve bu da bizim 23 yıldır en önemli mottomuz oldu. Her köyde, her mahallede teşkilatlanarak bugün 5,5 milyon üyesi, 600 bin aktif siyaset yapan kadınıyla AK Parti sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en büyük kadın hareketidir. 23 yılda öncelikle kadınlar için eğitimin fırsat aracı olduğunu bilerek, dün kız çocuklarını okul kapılarından gönderenler, dün buraya gelen öğretmenleri öldürüp, çocukların eğitimine engel olanlarla mücadele ettik. Ve bugün yasakları tarihe gömdük. Terörü tarihe gömdük. 81 ilde açtığımız üniversitelerle bugün artık üniversiteye giden kız çocuklarının sayısı, erkek çocukların sayısından fazla. Üniversite öğrencilerinden yüzde 51’i kız çocuğu artık. İşte Türkiye eski Türkiye değil” dedi.

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