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        Yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak'ta açıldı

        YENİ yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak'ta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın telekonferans ile gerçekleştirdiği katılım ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:00
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        Yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak'ta açıldı
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        YENİ yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak’ta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın telekonferans ile gerçekleştirdiği katılım ile açıldı. Bakan Bayraktar, “İnşallah 2025 yılı yeni istihdam yılı, keşif yılı, üretim rekorları yılı olsun. Şırnak artık umudun şehri oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz petrol mühendisi olmak istiyor. Sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyor” dedi.

        Şırnak’ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahasındaki 52 nolu sondaj kuyusunun açılışı yapıldı. Yeni yılın ilk sondaj kuyusu olma özelliğini taşıyan kuyunun açılışına Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim katıldı. Açılışa ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da telekonferans ile bağlandı. Vali Ekici ve beraberindekiler sahada yetkililerden bilgi aldı.

        ‘ŞIRNAK ARTIK UMUDUN ŞEHRİ OLDU’

        Telekonferans ile açılışa katılan Bakan Bayraktar, 2024 yılı güzel neticelerle başladığını ve öyle de devam ettiğini belirterek, “70 bin varili aşan bir üretime ulaşıldı. İnşallah 100 binlere gitmesini istiyoruz oradaki üretimin. Oradaki bütün arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Milletim adına onları tebrik ediyorum. Çok büyük bir gayretin neticesi. Gabar’da kar var. Ama her ne koşulda olursa olsun orada çalışmaları devam ettirdiler. İçinde bulunduğumuz Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir umut oldu. Ama elbette ki Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3 binin üzerinde istihdam. Üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılı sayın vekilimizin çok yakından takip ettiği ve defaatle üzerinde durduğu bu bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve inşallah hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur. Yine çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü artık bizim İdil Dörtyol boru hattını taşıyacak şekilde devreye aldılar. O da çok önemliydi. Bu aslında projenin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yılı İnşallah yeni keşiflerle, yeni istihdam yılı, keşif yılı, üretim rekorları yılı olsun. Şırnak artık umudun şehir oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz petrol mühendisi olmak istiyor. Sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyor. Burada büyük bir fırsat da var. İnşallah istihdamı artırarak gençlerimizin artık hayata dair umutlarının olduğu bir dünyaya doğru onları açtığımızı düşünüyorum.” Diye konuştu.

        ‘GEÇEN YIL EN ÇOK KALKINAN ŞEHİR, ŞIRNAK OLDU’

        Vali Birol Ekici de yaptığı konuşmada, “Şırnak yeni yılı çok büyük bir heyecanla karşılayan bir şehir. Çünkü bugün 70 bin varil petrolü aşmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin liderliğinde milli enerji hamlesi çerçevesinde yaptığımız keşiflerle 70 bin varile ulaştık. 77’nci kuyumuzu 2025 yılının ilk kuyusu olarak devreye alacağız. Yeni yılda daha çok keşifler yapacağız. Geçen yıl bugün 30 bin varil petrol üretiliyordu bu bölgede. Bugün 70 bin varili aşmış durumdayız. Artarak devam ediyoruz. Türkiye’nin milli enerji hamlesine en çok katkıda bulunacak şehir olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şırnak’ta kalkınmanın, umudun, gelişmenin bir tane sembolü var Türkiye Petrolleri ve keşfedilen petroller. Geçen yıl Türkiye’de en çok kalkınan şehir Şırnak oldu yüzde 44 ile. Türkiye’de normalleşme ile birlikte buralar yıllar önce terörün kol gezdiği yerlerdi ve bugün huzur ve güvenin gelmesiyle bu bölgede ekonomik ve sosyal kazanımla elde ettik. Elde etmeye de devam edeceğiz.” dedi.

        Konuşmaların ardından kuyunun açılışı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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