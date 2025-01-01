Yeni yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak'ta açıldı

YENİ yılın ilk petrol sondaj kuyusu Şırnak’ta, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın telekonferans ile gerçekleştirdiği katılım ile açıldı. Bakan Bayraktar, “İnşallah 2025 yılı yeni istihdam yılı, keşif yılı, üretim rekorları yılı olsun. Şırnak artık umudun şehri oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz petrol mühendisi olmak istiyor. Sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyor” dedi.

‘ŞIRNAK ARTIK UMUDUN ŞEHRİ OLDU’

Telekonferans ile açılışa katılan Bakan Bayraktar, 2024 yılı güzel neticelerle başladığını ve öyle de devam ettiğini belirterek, “70 bin varili aşan bir üretime ulaşıldı. İnşallah 100 binlere gitmesini istiyoruz oradaki üretimin. Oradaki bütün arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Milletim adına onları tebrik ediyorum. Çok büyük bir gayretin neticesi. Gabar’da kar var. Ama her ne koşulda olursa olsun orada çalışmaları devam ettirdiler. İçinde bulunduğumuz Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik ve Şehit Teğmen Akdeniz sahaları milletimiz için büyük bir umut oldu. Ama elbette ki Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3 binin üzerinde istihdam. Üretim rakamlarımız arttıkça 2025 yılı sayın vekilimizin çok yakından takip ettiği ve defaatle üzerinde durduğu bu bölge müdürlüğümüzün inşaatına başlayacağımız ve inşallah hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz bir yıl olur. Yine çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız büyük bir gayretle oradaki petrolü artık bizim İdil Dörtyol boru hattını taşıyacak şekilde devreye aldılar. O da çok önemliydi. Bu aslında projenin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 2025 yılı İnşallah yeni keşiflerle, yeni istihdam yılı, keşif yılı, üretim rekorları yılı olsun. Şırnak artık umudun şehir oldu. Oradaki genç kardeşlerimiz petrol mühendisi olmak istiyor. Sondaj hizmetlerinde teknik eleman olarak çalışmak istiyor. Burada büyük bir fırsat da var. İnşallah istihdamı artırarak gençlerimizin artık hayata dair umutlarının olduğu bir dünyaya doğru onları açtığımızı düşünüyorum.” Diye konuştu.