Şırnak'ta petrol sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞIRNAK’ta kontrolden çıkarak devrilen petrol sondaj aracının şoförü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kasrik beldesi Akçay köyü yakınında meydana geldi. Hasan A. (44) yönetimindeki 72 AY 312 plakalı petrol sondaj aracı, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Hasan A. ile yanındaki M.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan A., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.