Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta askeri araç devrildi; 2 asker hafif yaralı

        ŞIRNAK'ta 'Kirpi' olarak tabir edilen zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta askeri araç devrildi; 2 asker hafif yaralı
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta 'Kirpi' olarak tabir edilen zırhlı aracın devrildiği kazada 2 asker hafif yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Beytüşşebap D400 kara yolunda meydana geldi. ‘Kirpi’ olarak tabir edilen zırhlı araç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 2 asker hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti

        Benzer Haberler

        Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
        Uludere'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçil...
        Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına Cemal Özdemir seçil...
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakala...
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakala...
        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Görümlü Belediyesinden engelliler için etkinlik
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı