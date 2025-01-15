Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı

Beytüşşebap ilçesine bağlı 38 kilometrelik Yeşilöz ve Akarsu köylerinin yolu, etkili olan kar yağışından ardından ulaşıma kapandı. Kapalı olan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı. Yeşilöz köyünde yaşanan elektrik kesintisi de yolları açılmasıyla enerji şirketi ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

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