Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi

        ŞIRNAK'ta, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Namaz Dağı eteklerinde eğitim programı düzenlendi. Programda 25 personel, AFAD Van İl Müdürlüğü’nden gelen 3 kişilik uzman ekip tarafından çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin eğitim aldı. Eğitimlerin, 2 gün teorik ve 2 gün de uygulamalı olarak süreceğini belirten AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, “Şırnak ilimiz, topoğrafyası, coğrafyası gereği oldukça engebeli bir bölgededir. Çok fazla karın yağdığı ilçelerimiz mevcut. Bu nedenlerden dolayı peyderpey çığ olayları meydana gelmektedir. Bazen büyük çaplı olup afetlere dönüştüğü de bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde, Türkiye’de en ölümcül çığ afeti 86 vefat ile Merkeze bağlı Görmeç köyünde meydana geldiği kayıt altına alınmıştır. Bunun dışında Beytüşşebap’ın Çığlıca köyünde, diğer köylerimizde de 3-5 vefatın olduğu çığ afetleri geçmiş tarihlerde kayıt altına alınmıştır. Bu coğrafyanın yarattığı çığ olaylarından dolayı da bizim de Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak hazırlıklı olmamız gerektiği bilincindeyiz. Bu yönde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu anda çığ sondasından, buz kazmasından, kar küreğinden, sondalarda, sinyal alıcı-verici dediğimiz teknolojik cihazlara kadar tüm malzemelerimizi temin ettik, envanterimize kattık ve personellerimiz şu an bu malzemeler ile birlikte eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ediyorlar” dedi.

        ‘KIŞ DÖNEMİNİN RİSKSİZ GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ’

        Çığ risk haritasının da oluşturulduğunu belirten İşlek, “Biz hazırlıklı olmak zorundayız. Çığa müdahalenin dışında teknik personellerimiz, mühendislerimiz olası bir çığ afetinde nerede meydana gelir, nereler çığa duyarlı bölgelerdir, bunu da başkanlığımızın afet risk azaltma dediğimiz programını kullanarak çığ duyarlılık haritalarını üretmekte ve bu ürettiğimiz haritaları paydaşlarımızla, karla mücadele yapan kurumlarımızla kritik riskli bölgeleri bu haritalar ile paylaşıyoruz. Bu şekilde bir kış döneminin risksiz geçirilmesi, vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah hiçbir zaman bu acı olaylar ile karşılaşmayız ama coğrafyamız ve iklimimizden kaynaklı bu tür olaylar peyderpey meydana gelmektedir. Biz de hazırlıklı olmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi
        Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi
        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Cudi Dağı etekleri yeni doğan kuzuların sesleriyle yankılanıyor
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak İl Sağlık Müdürü Değer, İdil'de incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Cizre'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı y...
        Cizre'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Toplantısı y...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...