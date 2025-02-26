Şırnak'ta AFAD ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi

ŞIRNAK’ta, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerine çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Namaz Dağı eteklerinde eğitim programı düzenlendi. Programda 25 personel, AFAD Van İl Müdürlüğü’nden gelen 3 kişilik uzman ekip tarafından çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunmasına ilişkin eğitim aldı. Eğitimlerin, 2 gün teorik ve 2 gün de uygulamalı olarak süreceğini belirten AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, “Şırnak ilimiz, topoğrafyası, coğrafyası gereği oldukça engebeli bir bölgededir. Çok fazla karın yağdığı ilçelerimiz mevcut. Bu nedenlerden dolayı peyderpey çığ olayları meydana gelmektedir. Bazen büyük çaplı olup afetlere dönüştüğü de bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde, Türkiye’de en ölümcül çığ afeti 86 vefat ile Merkeze bağlı Görmeç köyünde meydana geldiği kayıt altına alınmıştır. Bunun dışında Beytüşşebap’ın Çığlıca köyünde, diğer köylerimizde de 3-5 vefatın olduğu çığ afetleri geçmiş tarihlerde kayıt altına alınmıştır. Bu coğrafyanın yarattığı çığ olaylarından dolayı da bizim de Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak hazırlıklı olmamız gerektiği bilincindeyiz. Bu yönde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu anda çığ sondasından, buz kazmasından, kar küreğinden, sondalarda, sinyal alıcı-verici dediğimiz teknolojik cihazlara kadar tüm malzemelerimizi temin ettik, envanterimize kattık ve personellerimiz şu an bu malzemeler ile birlikte eğitim ve tatbikat faaliyetlerini icra ediyorlar” dedi.

‘KIŞ DÖNEMİNİN RİSKSİZ GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ’

Çığ risk haritasının da oluşturulduğunu belirten İşlek, “Biz hazırlıklı olmak zorundayız. Çığa müdahalenin dışında teknik personellerimiz, mühendislerimiz olası bir çığ afetinde nerede meydana gelir, nereler çığa duyarlı bölgelerdir, bunu da başkanlığımızın afet risk azaltma dediğimiz programını kullanarak çığ duyarlılık haritalarını üretmekte ve bu ürettiğimiz haritaları paydaşlarımızla, karla mücadele yapan kurumlarımızla kritik riskli bölgeleri bu haritalar ile paylaşıyoruz. Bu şekilde bir kış döneminin risksiz geçirilmesi, vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah hiçbir zaman bu acı olaylar ile karşılaşmayız ama coğrafyamız ve iklimimizden kaynaklı bu tür olaylar peyderpey meydana gelmektedir. Biz de hazırlıklı olmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” diye konuştu.