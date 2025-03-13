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        Sahte işlemler yapan kadın doğum uzmanının kliniği boşaltıldı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Kadın Doğum Uzmanı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:50
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        Sahte işlemler yapan kadın doğum uzmanının kliniği boşaltıldı
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin (58) kliniği boşaltıldı.

        Silopi ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.

        YAZILAR VE TABELA SÖKÜLDÜ

        Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Bu arada Silopi İkinci Cadde'de faaliyet gösteren İ.B.'nin kliniği boşaltıldı. Camlardaki yazıların ve tabelanın söküldüğü, içeride ise inşaat ve tadilat çalışmalarının başladığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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