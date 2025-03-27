6 çocuk annesi eşini öldüren şüpheli saklandığı arazide yakalandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe Ergün'ü (49) tabancayla vurarak öldüren Abdulkerim Ergün (65), arazide saklanırken yakalandı.

Olay, 24 Mart’ta, Cizre ilçesi Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana geldi. Abdulkerim Ergün, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Nesibe Ergün'e tabancayla ateş etti. Nesibe Ergün yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nesibe Ergün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında Abdulkerim Ergün, Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Abdulkerim Ergün, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.