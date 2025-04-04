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        Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma

        ŞIRNAK'ta öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmen R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:00
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        Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma
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        ŞIRNAK'ta öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmen R.T.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        Kent merkezindeki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., bir kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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