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        Sokak köpekleri saldırdı; 18 keçi öldü

        ŞIRNAK'ınUludere ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:50
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        Sokak köpekleri saldırdı; 18 keçi öldü
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        ŞIRNAK'ınUludere ilçesinde ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü.

        Olay, gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Şahbaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tahir Enç'e ait ağıla giren sokak köpeklerinin saldırdığı 18 keçi öldü. Diğer hayvanlar dağa kaçarken, Enç durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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