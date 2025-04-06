Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnaklılar, 500 yıllık 'Adarok' etkinliğinde buluştu

        ŞIRNAK'ta binlerce kişi yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan ve baharın gelişinin kutlandığı 'Adarok' etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnaklılar, 500 yıllık 'Adarok' etkinliğinde buluştu
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta binlerce kişi yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan ve baharın gelişinin kutlandığı ‘Adarok’ etkinliğinde buluştu. Etkinlikte kurulan metrelerce uzunluktaki yer sofrasında yemek yenilip, geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlik havadan görüntülendi.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluştu. Her yıl mart ayında gerçekleştirilen etkinlik, ramazan ayı nedeniyle bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 yıldır sürdürülen etkinlikte, büyük tencerelerde yemek yapıldı, yüzlerce metre uzunluğundaki yer sofralarına dizildi. Etkinliğe katılan binlerce kişi, aynı sofrada buluştu. Yaşlılar sohbet edip geçmişi yad ederken, gençler ise yöresel oyunlar oynadı. Etkinlik havadan görüntülendi.

        ‘ÖRF VE ADETLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ’

        Balveren beldesinde 23 yıldır imam olarak görev yapan Mehmet Nuri Atak, “Bizden önceki atalarımız, dedelerimiz buraya gelip bu geleneği ihya etmişlerdir. Biz de onların yolunda giderek, bu geleneği güzel bir şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. Örf ve adetlerimize sahip çıkıyoruz. Bu aramızdaki muhabbeti çoğaltıyor, sevgiyi oluşturuyor. Aramızdaki ufak tefek kırgınlıkları bu vesile ile gidermeye çalışıyoruz. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbetin artması için bu etkinlik güzel bir vesiledir. Mart ayının sonlarında ya da nisan başlarında böyle güzel bir havada bir araya gelip bu geleneği yaymaya çalışıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!

        Benzer Haberler

        TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi
        TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi
        Sokak köpekleri saldırdı; 18 keçi öldü
        Sokak köpekleri saldırdı; 18 keçi öldü
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretm...
        Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretm...
        Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyo...
        Dicle Elektrik Şırnak'ta bu yıl 1 milyar 80 milyon liralık yatırım planlıyo...
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 ki...
        Şırnak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 ki...