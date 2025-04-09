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        19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:00
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        19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
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        ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Aslan’ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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