Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü yaralandı
ŞIRNAK'taki bir kömür ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü yaralandı.
ŞIRNAK'taki bir kömür ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Araköy’deki bir kömür ocağında meydana geldi. Yapılan çalışma sırasında kepçenin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe ile kaya parçası arasında sıkışan operatörü çıkardı. Operatör, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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