Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü öldü(2)

Şırnak'taki bir kömür ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü Servet Olcay, kaldırıldığı hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olcay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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