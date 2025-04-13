Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü öldü(2)

        HASTANEDEYAŞAMINI YİTİRDİŞırnak'taki bir kömür ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü Servet Olcay, kaldırıldığı hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü öldü(2)
        ABONE OL

        HASTANEDEYAŞAMINI YİTİRDİ

        Şırnak'taki bir kömür ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü Servet Olcay, kaldırıldığı hastanede, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olcay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü yaralandı
        Üzerine kaya parçası düşen kepçenin operatörü yaralandı
        Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü öldü
        Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü öldü
        Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Şırnak'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Şırnak'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi doğaseverlerin rotasına girdi
        Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi doğaseverlerin rotasına girdi
        Şırnak'ta amatör maçta görevli polislere çiçek verildi
        Şırnak'ta amatör maçta görevli polislere çiçek verildi