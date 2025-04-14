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        Şırnak'ta bedensel engelli Serhat'tan 1 haftadır haber yok

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen bedensel engelli Serhat Yapar'dan (27) 7 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:00
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        Şırnak'ta bedensel engelli Serhat'tan 1 haftadır haber yok
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen bedensel engelli Serhat Yapar’dan (27) 7 gündür haber alınamıyor.

        Cizre ilçesinde yaşayan ve bir bacağından engelli Serhat Yapar, 7 Nisan’da çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Arama çalışmaları sonuçsuz kalan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapar için arama çalışması başlatıldı. Ağabeyi Nurettin Yapar, kardeşini görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesini isteyerek, “Kardeşimi gören veya yerini bilenler lütfen en yakın güvenlik birimine haber versinler. 7 günden bu yana kardeşimin bulunması için her yeri karış karış aradık ama herhangi bir neticeye ulaşamadık. Yaptığımız aramalar sonuç vermeyince polis karakoluna gidip kayıp başvurusu yaptık. Ancak şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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