Mide kanserinden ölen güvenlik görevlisi için görev yaptığı hastanede anma

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sebahattin Bala için görev yaptığı Silopi Devlet Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi.

Silopi Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Sebahattin Bala’ya, geçen yıl mide kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Bala, görev yaptığı hastane yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamadı. Bala, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Bala için, hastanede anma töreni düzenlendi. Hastane personeli ve doktorların katıldığı törende, Bala’nın fotoğrafının yer aldığı masa güllerle süslendi. Mesai arkadaşlarından Mehmet Ökten, Bala’nın iyiliğiyle herkesin gönlünde taht kurduğunu ifade ederek, “Çalışma arkadaşımız Sabahattin Bala’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kendisi bu halka mal olmuş bir arkadaşımız. Karakteriyle, kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Mekanı cennet olsun” dedi.