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        Mide kanserinden ölen güvenlik görevlisi için görev yaptığı hastanede anma

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sebahattin Bala için görev yaptığı Silopi Devlet Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:55
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        Mide kanserinden ölen güvenlik görevlisi için görev yaptığı hastanede anma
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sebahattin Bala için görev yaptığı Silopi Devlet Hastanesi’nde anma töreni düzenlendi.

        Silopi Devlet Hastanesi’nde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Sebahattin Bala’ya, geçen yıl mide kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Bala, görev yaptığı hastane yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamadı. Bala, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        4 çocuk babası olduğu öğrenilen Bala için, hastanede anma töreni düzenlendi. Hastane personeli ve doktorların katıldığı törende, Bala’nın fotoğrafının yer aldığı masa güllerle süslendi. Mesai arkadaşlarından Mehmet Ökten, Bala’nın iyiliğiyle herkesin gönlünde taht kurduğunu ifade ederek, “Çalışma arkadaşımız Sabahattin Bala’yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kendisi bu halka mal olmuş bir arkadaşımız. Karakteriyle, kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Mekanı cennet olsun” dedi.

        ‘YARDIMSEVERLİĞİ VE CANA YAKINLIĞIYLA TANINMAKTAYDI’

        Silopi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Sabahattin Bala’nın Kasım 2009’dan bu yana hastanede görev yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

        “Çalışanımız sürekli işçi güvenlik personeli Sabahattin Bala, Kasım 2009 tarihinde hastanemizde göreve başlamış, görev süresi boyunca gerek idare gerek çalışma arkadaşları gerekse hastalar tarafından yardımseverliği ve cana yakınlığıyla tanınmaktaydı. Evli ve dört çocuk babası olan arkadaşımıza 2024 yılında mide kanseri (Mide CA) teşhisi konulmuş, ileri tetkik ve tedavi için farklı illerde tedavisine devam edilmiştir. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, 13 Nisan 2025 tarihinde vefat etmiştir. Yüce Allah’tan kendisine rahmet; ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

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