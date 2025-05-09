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        Şırnak'ta kamyonun çarptığı liseli Mazhar öldü

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi Mazhar Yakşi (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:40
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        Şırnak'ta kamyonun çarptığı liseli Mazhar öldü
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        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi Mazhar Yakşi (17), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunun 17'nci kilometresi Kurumcu Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Mazhar Yakşi'ye, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mazhar, Yakşi, olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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