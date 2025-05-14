Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, sabah saatlerinde Şehri Nuh Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız öğrenci Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı. Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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