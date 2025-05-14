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        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurtardı

        ŞIRNAK'ta nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi, öğretmeni Murat Şenses, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:05
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        Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini, Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        ŞIRNAK’ta nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi, öğretmeni Murat Şenses, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Şehri Nuh Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki kamelyada arkadaşlarıyla oturan kız öğrenci Ü.G.Ş.'nin nefes borusuna yabancı cisim kaçtı. Durumu fark eden okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Şenses, kamelyaya doğru koşarak Heimlich manevrasıyla cismi çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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