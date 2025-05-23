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        Bakan Bak: Çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:20
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        Bakan Bak: Çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. İşte burası onun bir örneği. Burada gençler spor yapıyor. Daha önce roket seslerinin olduğu, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var. Gençlerin heyecanı var, gençlerin coşkusu var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'yi istiyoruz" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin de katkılarıyla, üniversitenin yerleşkesindeki 2'si kapalı 6 kortta 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. Final müsabakalarını izlemeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, milli sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı. Bakan Bak, ellerinde Türk bayrakları olan gençler tarafından çiçeklerle karşılandı.

        DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

        Final müsabakalarının izlenmesinden sonra ödül töreni düzenlendi. Final maçlarında çift kızlarda Yasemin Pilatin ve Ukraynalı Yaroslava Srıbna birinci, Asya Ay ve Talya Turhan ikinci oldu. Çift erkeklerde Deniz Şengül ve Can Taşkıran birinci, Yalın Akman ve Cem Kapukıran ikinci oldu. Tek kızlarda Asya Ay birinci, Yasemin Pilatin ikinci, tek erkeklerde ise Rus Kırıll Gutuev birinci, Can Taşkıran ikinci oldu.

        'ŞIRNAK YAKLAŞIK 5 BİN 600 TENİS SPORCUSUNA SAHİP'

        Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, "Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Cudi Kupası Tenis Turnuvası her geçen gün büyüyor. Devletimiz her yerde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Daha önceleri terörle alınan bölgelerde artık gençlerin heyecanı var, spor var, coşku var, sevgi var, birlik beraberlik var. İşte Türkiye'nin her yanında güzel bir barış rüzgarı var. O yüzden bu güzel turnuva çok çok anlamlı. Yine ifade ettiğimiz gibi Şırnak sporda çok ciddi yatırımlar almaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, havuzlar başta olmak üzere pek çok tesisi 2025 yatırım programına koyduk. Bir kısmının ihalesini yaptık. Bir kısmının hazırlıklarını, projelerini yapıyoruz. Ve en kısa zamanda bu güzel şehrin, Şırnak'ın gençlerine, bölgenin gençlerine güzel spor tesisleri kazandıracağız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Onunla beraber Türkiye spor tesisi altyapısına çok büyük yatırımlar yaptı. Stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla binlerce tesis kazandırıldı. Kazandırılmaya devam ediyor. Burada enteresan bir rakamı da söyleyelim. Burada Şırnak yaklaşık 5 bin 600 tenis sporcusuna sahip. 2 bin 996'sı erkek, 2 bin 601'i de bayan olmak üzere toplam 5 bin 600 sporcu var tenis oynayan. Bu kupa artarak, işlenerek devam edecek. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Yine Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım gerçekten tenise çok büyük bir heyecan getirdi. Konuyu yakından takip ediyor ve tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon da bizim için çok çok önemli" dedi.

        'KARANLIK GÜNLERİ İSTEMİYORUZ'

        Bakan Bak, "Yine ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz var. Bu noktada büyük bir özveri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve kendisinin ifadesiyle en büyük eserimiz olacak olan 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. İşte burası onun bir örneği. Burada gençler spor yapıyor. Daha önce roket seslerinin olduğu, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var. Gençlerin heyecanı var, gençlerin coşkusu var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Kötü günleri, terörlü günleri, zor günleri, karanlık günleri istemiyoruz. Heyecan istiyoruz, ümit istiyoruz. Bölgenin gençleri için çalışmak istiyoruz. Büyük Türkiye'yi istiyoruz. Ayağımıza vurulan prangaların kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve herkese teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hep beraber bunu başaracağız. Bu 'Terörsüz Türkiye' hedefini hep birlikte başaracağız. İşte spor bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Bu bölgeyi kalkındırmak için çalışacağız. İşte Gabar'da petrol çıktı ve bu petrol bu bölgenin gelişmesi için, ülkemizin gelişmesi için harcanacak. Gençlerin umudu olacak, bölgenin umudu olacak. Bu bölgenin gençleri umutla geleceğe bakacak. Yine bizim bu süreçte, karanlık süreçte yaklaşık 2 trilyon dolar maliyeti var terörün bu ülkeye. İşte bunları aşarak, bu gelirleri hepsini ülkemizin kalkınması için harcayacağız. Kimse bu ülkenin önünde duramaz. Türkiye Cumhuriyeti kalkınacak, büyüyecek gençleriyle beraber hedefine yürüyecek. 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. Spor için çalışacağız” diye konuştu.

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