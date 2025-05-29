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        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz PKK deyince KCK'yı da anlıyoruz, PYD'yi de anlıyoruz, YPG'yi de anlıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:56
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        Destici: Hepsi silahlarını bırakacak ki o zaman örgüt silah bırakmış olacak
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Biz PKK deyince KCK'yı da anlıyoruz, PYD'yi de anlıyoruz, YPG'yi de anlıyoruz. Dolayısıyla da hepsi silahlarını bırakacak ki ancak o zaman örgüt silah bırakmış olacak. Bütün unsurlarıyla silahı bırakacak, kendini feshedecek. Devletimiz bütün bunları takip ediyor şu anda” dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi ziyaret için Şırnak’a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Destici’yi Vali Birol Ekici karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Destici, ardından Vali Birol Ekici ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Destici daha sonra Şehit Mehmet Esin Caddesi’nde bulunan parti binasına geçerek açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Şırnak Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu’nu ziyaret eden Mustafa Destici’yi Federasyon Başkanı Mehmet Güngör karşıladı. Şehitlik köşesine geçen Destici, burada şeref defterini imzaladıktan sonra konuşma yaptı.

        ‘TERÖRÜ NASIL EZMİŞSEK GÜVENLİK KORUCULARIMIZA SALDIRANLARI DA EZMESİNİ BİLİRİZ’

        BBP Genel Başkanı Destici, “Şu anda Şırnaklı gece de istese Cudi’ye gidiyor, gündüz de istese her bölgesine gidiyor. İşte o eskiden Cehennem Deresi diye anılan yer, terör yuvası olan yerler bugün Cennet Deresi olmuş. Herkesin ailesiyle birlikte, yakınlarıyla birlikte piknik yaptığı güzel bir coğrafya. Şırnak'tan, Türkiye'deki güvenlik korucularımıza da şükranlarımı sunuyorum. Çünkü siz devlet için, ülke için, millet için, birlik için, kardeşlik için can verenlersiniz, şehit verenlersiniz. Onun için biz size asla toz kondurmayız. Toz kondurmaya kalkanlara da hak ettiği cevabı veririz. Yeni ortamın kendilerine sağladığı imkanları istismar ederek güvenlik korucularımıza laf edenler, hakaret edenler, saldırmaya çalışanlar ya da onlarla ilgili farklı düşüncelere sahip olanlar şunu bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti de Türk milleti de güvenlik korucularımızla birliktedir ve sonuna kadar da onların yanında durmaya devam edecektir. Terörü nasıl ezmişsek güvenlik korucularımıza saldıranları da ezmesini biliriz. Bu kadar net” diye konuştu.

        'SİYASİ BÖLÜCÜLÜK DE BİR TERÖRDÜR'

        Herkesin terörsüz Türkiye istediğini vurgulayan Mustafa Destici, “Terör sadece silahla yapılan bir şey değildir. Siyasi bölücülük de bir terördür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşları eşittir. Bizim bayrağımız birdir, İstiklal Marşımız birdir. Bizim bir ortak dilimiz vardır. Elbette ki herkes ana diliyle konuşacaktır. Öğrenmek isteyen elbette öğrenecek. Ama her devletin nasıl bir resmi dili varsa elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de vardır. Efendim, Mezopotamya halkları, Anadolu halkları böyle bir şey yok. Biz hepimiz bu milletin vatandaşıyız. Orayla, burayla bizi benzetmeye kalkmak bunlar yanlış şeylerdir. Onun için gerçekten barış isteyenler bunu ifade edeceklerdir. Açıkladıkları bildirilerde Türk milletine iftira atmayacaklar. Onun için biz asla kavimcilik yapamayız, ırkçılık yapamayız. Allah'ın yasakladığı bir şeyin yolcusu olamayız. Ordumuz, askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız terörü bitirmiştir. Terör örgütünü yok etmiştir. Coğrafyamızdan silmiştir. Temizlemiştir. Şimdi terörsüz Türkiye hedefiyle bir süreç başlatılmıştır. İnşallah dediğim gibi burada herkes samimi davranmalıdır. Ama birileri hala kalkıp da efendim ABD'nin, İsrail'in ya da başka emperyalist küresel güçlerin maşası olmaya devam ederse elbette ki devlet de bütün unsurlarıyla birlikte bunun gereğini yapar. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

        ‘PKK DEYİNCE, KCK’YI, PYD’Yİ, YPG’Yİ ANLIYORUZ’

        PKK terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesine değinen Genel Başkan Mustafa Destici, şunları söyledi:

        “PKK kongre topladı, silahları bırakacağını ve kendini feshedeceğini açıkladı. Biz PKK deyince KCK'yı da anlıyoruz, PYD'yi de anlıyoruz, YPG'yi de anlıyoruz. Ne kadar ona bağlı kuruluş varsa hepsini anlıyoruz. Dolayısıyla da hepsi silahlarını bırakacak ki ancak o zaman örgüt silah bırakmış olacak. PKK olarak bıraktın, silahı verdin yanındakine o KCK olarak devam etti. E o zaman silah bırakmış olmaz ki. Bütün unsurlarıyla silahı bırakacak. Bütün unsurlarıyla kendini feshedecek. Devletimiz bütün bunları takip ediyor şu anda. Devlet terör örgütüyle pazarlık yapmaz, bir şart almaz. Onun için sanki iki eşit taraf varmış gibi açıklamalar görüyoruz. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Devletimiz de gözlemliyor. Dolayısıyla da hepimizin beklentisi terörsüz Türkiye'dir. Ama terörsüz Türkiye diyerek bunu fırsat bilerek siyasi bölücülük yapılmasına da asla ve kata izin verilmemelidir. Kardeşliğimiz, birliğimiz her şeyin üzerindedir.”

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