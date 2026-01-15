Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 15.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:50
        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı
        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ilıcak köyünde yaşayan Hazal A'nın (42) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için bölgede olan İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.

        Yolda yürütülen çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, Hazal A'yı kendilerini bekleyen paletli ambulansa teslim etti.

        Saatler süren çalışma sonucu Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazal A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.






