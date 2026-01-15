Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ilıcak köyünde yaşayan Hazal A'nın (42) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için bölgede olan İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi. Yolda yürütülen çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, Hazal A'yı kendilerini bekleyen paletli ambulansa teslim etti. Saatler süren çalışma sonucu Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazal A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

