Şırnak Valiliğinden yoğun kar ve çığ uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve 2 ilçede yağması beklenen kar yağışı ve sonrasında oluşacak çığ düşmesine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kent merkezi ile kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) kar yağışı beklendiği ve yağışın gece saatlerine kadar sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.