        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden yoğun kar ve çığ uyarısı

        Şırnak Valiliği, kent merkezi ve 2 ilçede yağması beklenen kar yağışı ve sonrasında oluşacak çığ düşmesine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:32
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, kent merkezi ile kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) kar yağışı beklendiği ve yağışın gece saatlerine kadar sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.

        Paylaşımda, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

