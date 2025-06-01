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        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:22
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        Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır, 4 yaralı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana geldi. Virajda F.T.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACK 127 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü F.T. ile yanındaki N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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