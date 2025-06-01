Silopi'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana gelen kazada; uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ferhat Mete, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.