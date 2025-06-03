TIR'a gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucuyu 'Hector' buldu
ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada 30 kilo metamfetamin ele geçirildi.
ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada 30 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, merkez Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Hector' ile yapılan aramada TIR'ın dorsesinin dingili ve yağ deposuna gizlenmiş 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, TIR şoförü gözaltına alındı.
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