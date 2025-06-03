İki grubun taşlı ve sopalı kavgası kamerada

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayıramayınca, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bazı şüpheliler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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