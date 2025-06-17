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        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayı ayırmaya çalışan Asker Yılmaz (32) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:54 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:00
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        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayı ayırmaya çalışan Asker Yılmaz (32) hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi. İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı. Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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