Şırnak'ta örtü yangını (2)
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIŞırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen örtü yangının söndürülmesi için bölgeye Şırnak Belediyesi'nden 1 arazöz, Orman İşletme Müdürlüğü'nden de 2 arazöz ,4 kamyonet ve 22 personel yönlendirildi.
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen örtü yangının söndürülmesi için bölgeye Şırnak Belediyesi’nden 1 arazöz, Orman İşletme Müdürlüğü’nden de 2 arazöz ,4 kamyonet ve 22 personel yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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