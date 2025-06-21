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        Şırnak'ta örtü yangını (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIŞırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen örtü yangının söndürülmesi için bölgeye Şırnak Belediyesi'nden 1 arazöz, Orman İşletme Müdürlüğü'nden de 2 arazöz ,4 kamyonet ve 22 personel yönlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:20
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        Şırnak'ta örtü yangını (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen örtü yangının söndürülmesi için bölgeye Şırnak Belediyesi’nden 1 arazöz, Orman İşletme Müdürlüğü’nden de 2 arazöz ,4 kamyonet ve 22 personel yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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