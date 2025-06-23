Gülizar bıçaklanarak öldürüldü; şüpheli tutuklandı (3)
TUTUKLANDIŞırnak'ınSilopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ı, çalıştığı lokantada bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Remzi Kayaalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şırnak'ınSilopi ilçesinde Gülizar Yıldız'ı, çalıştığı lokantada bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Remzi Kayaalp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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