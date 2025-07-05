Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gabar Dağı'ndaki orman yangını 11 saatte kontrol altında

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gabar Dağı'ndaki orman yangını 11 saatte kontrol altında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 11 saatte kontrol altına alındı.

        Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi. Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 11 saatte kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Gabar Dağı'ndaki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
        Gabar Dağı'ndaki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
        Gabar Dağı'nda orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Gabar Dağı'nda orman ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı
        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" başladı
        Silopi'de istifa yürüyüşünde sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi
        Silopi'de istifa yürüyüşünde sloganlara tepki gösteren kişi darbedildi
        Gabar Dağı'nda orman yangını
        Gabar Dağı'nda orman yangını
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' bu kez Şırnak'ta