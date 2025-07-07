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        Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        KAZADAYARALANAN EMRE, KURTARILAMADI Şırnak'ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Emre Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:00
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        Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        KAZADAYARALANAN EMRE, KURTARILAMADI

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Emre Ergin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergin’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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