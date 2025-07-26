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        Şırnak'ta kaza yapan TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan fayans yüklü TIR'da çıkan yangın, ağaçlara sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:25
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        Şırnak'ta kaza yapan TIR'da çıkan yangın, ormana sıçradı
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        ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan fayans yüklü TIR’da çıkan yangın, ağaçlara sıçradı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaza, gece saatlerinde Mağara Köyü kırsalında meydana geldi. M. Ali Özkan yönetimindeki 33 CJS 10 plakalı, 33 BJY 13 dorse plakalı fayans yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, ormanlık alana yuvarlandı. Kazanın ardından TIR alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İdil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

        Kazada hafif yaralanan sürücü M. Ali Özkan ise İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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