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Şırnak'ta PKK'nın katlettiği 120 çocuğun ismi kütüphanelerde yaşatılacak

AA

Şırnak'ta PKK'nın katlettiği 120 çocuğun ismi kütüphanelerde yaşatılacak

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayattan koparılan 120 bebek ve çocuğun ismi 7 anaokulunda oluşturulacak kütüphanelerde yaşatılacak.

Terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllardan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Şırnak'ta katledilen bebek ve çocukların isimlerinin yaşatılması amacıyla Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve 3 ay önce İçişleri Bakanlığına sunulan "Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" onaylandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kentte terör saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilen 120 bebek ve çocuğun isminin verileceği kütüphanelerin oluşturulması için 7 anaokulu belirlendi.

Kent merkezi ile Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde belirlenen okulların birer sınıfı, eğitici kitaplar, zeka oyunları, oyun parkları ve el yapımı oyuncakların yer alacağı kütüphanelere dönüştürülüyor.

2'si kent merkezi, 1'i Cizre ilçesindeki 3 kütüphanede çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Kütüphanelerin yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

Dernek üyesi kadınlar ile projeye gönüllü destek sunan Şırnaklı anneler de kütüphaneden faydalanacak çocukların yüzünü güldürmek için örgü ve bez bebek yapıyor.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Hatice Atan, AA muhabirine, Şırnak'ın terör saldırılarında en çok şehit veren illerin başında geldiğini, 30 yılı aşkın sürede ilde terör örgütü tarafından katledilen bebek ve çocuk sayısının resmi kayıtlara göre 120 olduğunu söyledi.

Daha önce şehit polis, asker, güvenlik korucularının isimlerini yaşatmak için ortaöğretim kurumlarında 27 kütüphane oluşturduklarını dile getiren Atan, "Şimdi de 120 şehit bebek ve çocuk için 7 anaokulunda kütüphane oluşturuyoruz. Bugün Şırnak'taki Şehr-i Nuh Anaokulu'ndayız. İlde 3 kütüphanemiz bitme aşamasına geldi. Yıl sonuna kadar 7 kütüphanemiz hazır olacak." dedi.

Atan, kütüphanelerde, zeka oyunları, masal kitapları, oyun parklarının yanı sıra annelerin el emeğiyle hazırladığı amigurumi bebeklerin de olacağını, katledilen çocukların ismini yaşatırken hem farkındalık oluşturmak hem de eğitimini sürdüren çocukların yüzünü güldürmek istediklerini ifade etti. Sloganlarının "Çocuklar gülsün ki dünya gülsün" olduğunu dile getiren Atan, bu projelerin desteklerle yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

​​​​​​​Bazı kütüphanelere asılacak levhada 10'u aşkın çocuğun isminin yer alacağını dile getiren Atan, şehit evlatlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Atan, projeye, terör saldırılarında anne karnındayken katledilen bebekleri de dahil ettiklerini kaydetti.

Atan, ülkenin her bölgesinde şehit çocuklar bulunduğuna işaret ederek, ilerleyen süreçte, Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü, Trabzon'da terör saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül gibi şehit çocuklar için de projeler hazırlamak istediklerini söyledi.

Şehr-i Nuh Anaokulu Müdür Yardımcısı Ceylan Ürper de "Yeşeren Gençlik Derneğine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şehit çocuklarımızın isimlerinin okulumuzda yaşatılması ayrı bir önem ve anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

-Oyuncak bebekler çocukların gelişimine katkı verecek

Dernek üyelerinden el sanatları öğretmeni Berna Yiğit ise kütüphaneler için hazırladıkları bebeklerin çocukların gelişimine katkı sunacağını dile getirdi. Günde 4-5 saat sevgilerini katarak oyuncak bebek hazırladıklarını anlatan Yiğit, daha sağlıklı olması nedeniyle çocukların bu oyuncaklarla oynamasını istediklerini belirtti.

Dekoratif sanatlar öğretmeni İdil Bayık da günler süren emekle oyuncak bebek yaptıklarını, çocukların yüzünü güldürmek istediklerini ifade etti. ​​​​​​​

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