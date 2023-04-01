Okul Sporları Gençler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı

ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı.



Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere toplam 6 kortta başlayan müsabakalara, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Şırnak okullarından 70 kız, 75 erkek sporcu katılıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda adının sportif faaliyetlerle anıldığını söyledi.



Şırnak'taki genç nüfus oranının yüksekliğine dikkati çeken Ayar, şunları kaydetti:



"Bu gençliğin avantajını kent olarak sportif faaliyetlerle göstermek istiyoruz. Çok güzel bir nesil yetişiyor. İnanıyorum ki en kısa sürede Türkiye'yi; Avrupa'da ve dünyada temsil edecek sporcular sizlerin arasından çıkacaktır. Bunun için her şey hazır, yeter ki siz isteyin. Bugün başlayacak bölge birinciliği şampiyonasında hepinize başarılar diliyorum."

Müsabakalar, 5 Nisan'da sona erecek.



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