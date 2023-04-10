Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı.



Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta başlayan müsabakalara Şırnak, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'den 40 kız ve 40 erkek sporcu katılıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda adının sportif faaliyetlerle anıldığını söyledi.

Kentte genç bir nüfusun olduğunu ve bunun da avantajını sportif faaliyetlerde kullanmak istediklerini aktaran Ayar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artık Şırnak adını ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve başarılı sporcular çıkararak duyurmaya başladı. Bunların devamı da gelecek, çünkü iyi bir nesil geliyor. İnanıyorum ki en kısa sürede Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil edecek sporcular sizlerin arasından çıkacaktır. Buna canıyürekten inanıyorum. Bölge birinciliği şampiyonasında hepinize başarılar diliyorum."

Müsabakalar, 12 Nisan'da sona erecek.​​​​​​​



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