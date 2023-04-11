Okul Sporları Yıldızlar Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta devam ediyor.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta dün başlayan müsabakalar, bugün kentte etkili olan sağanak nedeniyle kapalı kortlarda yapılıyor.

Müsabakalara, Şırnak, Bingöl, Hakkari, Mardin, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'den 40 kız ve 40 erkek sporcu katılıyor.

Sporculardan Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ayas Atılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir turnuva geçirdiklerini belirterek, bölge birincisi olmak istediklerini söyledi.

Atılgan, sağanak dolayısıyla kapalı kortlarda oynadıklarını belirterek, "Her şeye rağmen güzel bir turnuva oluyor. İnşallah okulumuzu en iyi şekilde temsil edip, grup birincisi olmak istiyoruz." dedi.

Yüksekova Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Delal Yünlü de olumsuz hava şartlarına rağmen eğlenceli bir turnuva geçirdiklerini kaydetti.

Müsabakalar, yarın sona erecek.​​​​​​​





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