Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ta partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.

        Demir, burada yaptığı açıklamada, kentte vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, vatandaşlarla sahada birlikte olmaya çalıştıklarını söyledi.

        "Sorunları ve çözüm önerileri vatandaşlarla birlikte oturur istişare eder ve siyasetimizin çerçevesini onlarla birlikte belirleriz. Bu bizim için çok önemlidir ve saha çalışmaları açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullanan Demir, Silopi, Uludere, Cizre ve İdil ilçeleri ile Şırnak merkezde ziyaretler yaptıklarını belirtti.

        Demir, şöyle konuştu:

        "Yıllardır Şırnak ve ilçeleri hep yaşanan olumsuzluklarla gündeme geldi. Hak etmediği bir algı oluştu. Biz artık Şırnak'ın dayanışması, kardeşliği ve güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Şırnak'ı layık olduğu yere hep birlikte çıkarmak için çalışacağız."

        Programa, İl Başkanı Emcet Yalçın, İlçe Başkanı Hüseyin Üzen ve partinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Livakovic İstanbul'da!
        Livakovic İstanbul'da!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı
        Şırnak'ta takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı
        Silopi'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Silopi'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yar...
        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nuri Şahin'le yeniden...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nuri Şahin'le yeniden...
        Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta esnafı ziyaret etti, gençlerle buluş...
        Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta esnafı ziyaret etti, gençlerle buluş...