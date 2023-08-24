HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir, Şırnak'ta gazetecilerle bir araya geldi

ŞIRNAK (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Şırnak'ta partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi.

Demir, burada yaptığı açıklamada, kentte vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, vatandaşlarla sahada birlikte olmaya çalıştıklarını söyledi.

"Sorunları ve çözüm önerileri vatandaşlarla birlikte oturur istişare eder ve siyasetimizin çerçevesini onlarla birlikte belirleriz. Bu bizim için çok önemlidir ve saha çalışmaları açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullanan Demir, Silopi, Uludere, Cizre ve İdil ilçeleri ile Şırnak merkezde ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Demir, şöyle konuştu:

"Yıllardır Şırnak ve ilçeleri hep yaşanan olumsuzluklarla gündeme geldi. Hak etmediği bir algı oluştu. Biz artık Şırnak'ın dayanışması, kardeşliği ve güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Şırnak'ı layık olduğu yere hep birlikte çıkarmak için çalışacağız."

Programa, İl Başkanı Emcet Yalçın, İlçe Başkanı Hüseyin Üzen ve partinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.