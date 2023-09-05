Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Üniversitesi kontenjanları yüzde 95 doldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Üniversitesi kontenjanları yüzde 95 doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008'de kurulmasına rağmen üniversitenin çok hızlı gelişme gösterdiğini, dünyadaki 12 bin üniversite arasında 3 bin 434. sırada yer aldığını söyledi.

        Kampüslerinin yeni nesil üniversiteler arasında çok modern şekilde inşa edildiğini aktaran Alkış, alt ve üst yapıda iyi üniversiteler arasında yer aldıklarını belirtti.

        Alkış, "Bu modernize öğrencilerin üniversite tercihinde önemli yer tutabiliyor. Buraya gelecek eğitimcilerin Şırnak Üniversitesinde eğitim ve öğretim faaliyetini rahatlıkla sağlayabiliyor. Kampüsümüzde yer alan kütüphane çok az üniversitede var. Ayrıca, üniversitemiz 2019'da Türkiye'de en iyi kampüsler arasında yer aldı. Bu da binaların eğitim açısından değerli olduğunu göstermektedir." dedi.

        Öğrenci sayısının yaklaşık 6 bin 500 olduğunu, kampüste 5 fakülte, 2 yüksek okul ve meslek yüksek okulu bulunduğunu ifade eden Alkış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Öğrencilerimiz bazen havuzun kenarında, kütüphanede öz çekim yaptıklarını gördüğümde gurur duyuyorum. Onların mutluluğu bizim için asıl olandır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki arkadaşlarıyla yaptıkları bu paylaşımı gördüğümde iftihar ediyorum. Bu da Şırnak için iyi bir referans. YKS sonuçlarına göre, Şırnak Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı."

        Sağlık bilimleri fakültesini tıp fakültesine hazırlık olarak düşündüklerini aktaran Alkış, yapımı süren 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesini afiliye sistemi ile tıp fakültesine dönüştürmeyi planladıklarını, bununla kente ciddi katkı sunacaklarına inandığını vurguladı.

        İdil ilçesindeki Ziraat Fakültesinin Şırnak'a taşınmasına ilişkin de Alkış, ilçeye yaptığı ziyarette fakülte öğrencilerinin kendisine çeşitli şikayetler ilettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler bana ulaşarak, 'Sayın rektörüm biz buradayız, barınma sorunu yaşıyoruz, çok güç durumlarda eğitim görüyoruz. Siz bize yardımcı olursanız merkez kampüsüne alırsanız bizi çok memnun edersiniz.' dediler. Ben de bunu yönetim kurulu ile görüştüm. Yönetim kurulumuz oy birliği ile bu kararı uygun buldu. Merkez kampüsümüzde yurt ve lojman imkanımız, çok iyi modern şekilde dizayn edilmiş laboratuvarımız var. Bu da doğal olarak öğrencinin dikkatini çekiyor. Ziraat Fakültesinin öğrenci ve hocaları böyle bir talepte bulununca biz de bu talebi değerlendirdik ve oy birliği ile taşınma kararına imza attık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine...
        Şırnak'ta bir tırda 1388 silah mühimmatı ele geçirildi
        Şırnak'ta bir tırda 1388 silah mühimmatı ele geçirildi
        Şırnak'ta 1388 silah namlusu, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi;...
        Şırnak'ta 1388 silah namlusu, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirildi;...
        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta Cudi Festivali için koordinasyon toplantısı yapıldı
        Siirt'te okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Siirt'te okulun çatısında çıkan yangın hasara neden oldu