Ezidiler yıllar sonra buluştukları Şırnak'taki köylerinde bayramlarını kutladı Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İdil ilçesinin Mağara köyüne dönen Ezidiler, yıllar sonra "Cema (toplanma) Bayramı" için bir araya geldi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İdil ilçesinin Mağara köyüne dönen Ezidiler, yıllar sonra "Cema (toplanma) Bayramı" için bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında huzura kavuşan 130 haneye sahip Mağara köyünde Valilik ve Kaymakamlıkça yürütülen yol ile altyapı ve üstyapı çalışmaları sayesinde Ezidiler hasret kaldıkları memleketlerine dönmeye başladı.

Mağara köyüne yerleşen Ezidilerin daveti üzerine çevre il ve ilçeler ile yurt dışından birçok Ezidi de "Cema Bayramı"nı kutlamak için kilometrelerce yol katederek köye geldi.

Burada mezarlıkları ziyaret eden Ezidiler, ilahiler okudu, dua etti.

Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezilerek hatıralar yad edildi.

- "Burada yaşamak istiyoruz"

Belçika'dan bayramlarını kutlamak için köye gelen Hamdin Tuncer, gazetecilere, 1990'lı yıllarda köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yıllar sonra köye geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Devletin köyde alt ve üstyapı hizmetleri yürüttüğünü dile getiren Tuncer, "Burası bizim köyümüz. Devlet köyümüze dönmemiz için bize imkan verdi, biz de dönmek istiyoruz, burada yaşamak istiyoruz. Yollarımız yapıldı, köye su, elektrik, kanalizasyon yapıldı. Allah devletten razı olsun." dedi.

Köyde yıllar sonra ilk defa bayramlarını kutladıklarını belirten Tuncer, çok sevinçli olduklarını ifade etti.

Tuncer, "Bir araya gelmek bizi mutlu etti. İnsan çok duygulanıyor. Ekim ayının ikinci haftasında yapılan bu bayram bir hafta sürüyor." diye konuştu.

Atahemi Kılıç da yıllar sonra köylerinde bayram kutlamanın heyecanını yaşadıklarını, özel giysilerini bu bayram için giyindiklerini belirtti.

- "Devlete teşekkür ediyoruz"

Almanya'dan gelen Mecbure Dündar ise bayramlarını aile büyüklerinin mezarlarının bulunduğu köylerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini dile getiren Dündar, "Bugüne özel bayram kıyafetlerini giyiyoruz ve gelip burada dua ediyoruz. Burada devlet bir proje yaptı ve köye dönen köylülerimiz var. Çok mutlu olduk. Köyde evlerini yapıyorlar. Bunun için devlete teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ezidileri ziyaret eden Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu da 6-13 Ekim'de Irak'ın Duhok kentinde kutlanan bayramın bu yıl Ezidilerce Mağara köyünde kutlandığını söyledi.

İbrahimoğlu, "Bayramda mezarlıklar ziyaret ediliyor, ziyaret esnasında ilahiler ve dualar okunuyor. Kesilen kurban etleri ile hazırlanan yemekler ikram ediliyor, piknik yapılıyor." dedi.​​​​​​​