Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Ezidiler yıllar sonra buluştukları Şırnak'taki köylerinde bayramlarını kutladı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İdil ilçesinin Mağara köyüne dönen Ezidiler, yıllar sonra "Cema (toplanma) Bayramı" için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ezidiler yıllar sonra buluştukları Şırnak'taki köylerinde bayramlarını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıkları İdil ilçesinin Mağara köyüne dönen Ezidiler, yıllar sonra "Cema (toplanma) Bayramı" için bir araya geldi.

        İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında huzura kavuşan 130 haneye sahip Mağara köyünde Valilik ve Kaymakamlıkça yürütülen yol ile altyapı ve üstyapı çalışmaları sayesinde Ezidiler hasret kaldıkları memleketlerine dönmeye başladı.

        Mağara köyüne yerleşen Ezidilerin daveti üzerine çevre il ve ilçeler ile yurt dışından birçok Ezidi de "Cema Bayramı"nı kutlamak için kilometrelerce yol katederek köye geldi.

        Burada mezarlıkları ziyaret eden Ezidiler, ilahiler okudu, dua etti.

        Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezilerek hatıralar yad edildi.

        - "Burada yaşamak istiyoruz"

        Belçika'dan bayramlarını kutlamak için köye gelen Hamdin Tuncer, gazetecilere, 1990'lı yıllarda köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yıllar sonra köye geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Devletin köyde alt ve üstyapı hizmetleri yürüttüğünü dile getiren Tuncer, "Burası bizim köyümüz. Devlet köyümüze dönmemiz için bize imkan verdi, biz de dönmek istiyoruz, burada yaşamak istiyoruz. Yollarımız yapıldı, köye su, elektrik, kanalizasyon yapıldı. Allah devletten razı olsun." dedi.

        Köyde yıllar sonra ilk defa bayramlarını kutladıklarını belirten Tuncer, çok sevinçli olduklarını ifade etti.

        Tuncer, "Bir araya gelmek bizi mutlu etti. İnsan çok duygulanıyor. Ekim ayının ikinci haftasında yapılan bu bayram bir hafta sürüyor." diye konuştu.

        Atahemi Kılıç da yıllar sonra köylerinde bayram kutlamanın heyecanını yaşadıklarını, özel giysilerini bu bayram için giyindiklerini belirtti.

        - "Devlete teşekkür ediyoruz"

        Almanya'dan gelen Mecbure Dündar ise bayramlarını aile büyüklerinin mezarlarının bulunduğu köylerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini dile getiren Dündar, "Bugüne özel bayram kıyafetlerini giyiyoruz ve gelip burada dua ediyoruz. Burada devlet bir proje yaptı ve köye dönen köylülerimiz var. Çok mutlu olduk. Köyde evlerini yapıyorlar. Bunun için devlete teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ezidileri ziyaret eden Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu da 6-13 Ekim'de Irak'ın Duhok kentinde kutlanan bayramın bu yıl Ezidilerce Mağara köyünde kutlandığını söyledi.

        İbrahimoğlu, "Bayramda mezarlıklar ziyaret ediliyor, ziyaret esnasında ilahiler ve dualar okunuyor. Kesilen kurban etleri ile hazırlanan yemekler ikram ediliyor, piknik yapılıyor." dedi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        İsrail fosfor bombası mı kullandı?
        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        Grip sezonu açıldı! İşte mutlaka grip aşısı yaptırması gerekenler
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        "Kimseye ulufe dağıtmıyoruz"
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı
        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı
        Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
        Şırnak'ta devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulu...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak'ta ziyaretlerde bulu...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem y...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Cudi Dağı'na 207 şehidin anısına 'Şehitler Anıtı' yapıldı
        Cudi Dağı'na 207 şehidin anısına 'Şehitler Anıtı' yapıldı