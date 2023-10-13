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        Şırnak'ta ambulans helikopter Berfin bebek için havalandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde boyun ve karın bölgesinde ikinci derece yanık oluşan 8 aylık Berfin bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:42
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        Şırnak'ta ambulans helikopter Berfin bebek için havalandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde boyun ve karın bölgesinde ikinci derece yanık oluşan 8 aylık Berfin bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan ve üzerine sıcak su dökülen Berfin bebek, ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından boyun ve karın bölgesinde ikinci derece yanık olduğu belirlenen bebeğin, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneden alınan bebek, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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