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        Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:45
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        Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Şah Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 2 aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, yaralanan 3 kişi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların yakınları karşılaştıkları hastanede de kavgayı sürdürdü. Polis ve hastane çalışanları tarafları güçlükle ayırdı.

        Buradaki kavgada, hastanenin bazı malzemelerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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