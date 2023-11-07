Şırnak'ta 102 okul müdürüne TÜBİTAK'tan proje hazırlama eğitimi

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Şırnak'ta araştırma projeleriyle yarışmalara katılacak okulların idarecilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

​​​​​​​Şehit Bayram Tatar Ortaokulu Konferans Salonunda, "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı" kapsamında düzenlenen eğitime kentteki 102 ortaokul ve lisenin müdürü katıldı.

Eğitime katılan okul idarecilerine TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş ve koordinatör yardımcısı Mustafa Tüysüz tarafından proje hazırlama ve etkili sunum teknikleri ile ilgili bilgiler verildi.

Doç. Dr. Çavuş, gazetecilere, her yıl yapılan proje yarışmalarına öğrencilerin bilimsel katkılarını sağlamak, bu konuda farkındalıklarını artırmak istediklerini söyledi.

Van bölgeye bağlı 8 ilde projelerde danışmanlık yapacak okul yöneticilerine proje yazma eğitimi vermek için geldiklerini ifade eden Çavuş, "Her ilde yaklaşık 100 ile 120 ortaokul ve lise düzeyinde öğretmenimiz bu eğitimlere katılıyor. Şırnak'ta bu gün ve yarın gerçekleştirdiğimiz etkinliklere de bu düzeyde 102 öğretmenimiz var katılım sağlayan. Projelerin yazma ve etkili sunum teknikleri üzerinde duruyoruz." dedi.

Daha önce hazırlanan projelerle Türkiye finallerinde yer alan öğretmenleri bölgedeki öğretmenlerle buluşturduklarını, bu sayede tecrübe paylaşımını sağladıklarını dile getiren Çavuş, eğitimin ikinci gününde de değerler eğitimi, biyoloji, coğrafya, matematik, fizik, kimya, teknoloji tasarım, yazılım, Türk dili ve edebiyatı, tarih, psikoloji, sosyoloji ve diğer alanlarda bilgilendirmede bulunacaklarını aktardı.

Eğitim programına katılan öğretmenlerin okullarında 10-15 öğretmene ulaşması, bu öğretmenlerin de bu bilgileri öğrencilere aktarmasıyla 4-5 bin öğrenciye ulaşmış olacaklarını ifade eden Çavuş, "Başvurularımız bugün itibarıyla liselerde başladı. Ocak ayının 10'unda liselerin başvuruları bitecek. Şubat ayında da ortaokulların başvuruları bitecek. Lise öğrencilerinin bölge finalleri 4-5 Mart'ta Batman Üniversitesinde yapılacak. Nisan ayında ortaokul öğrencilerinin bölge yarışmaları yapılacak. Mayıs ayında ise Ankara'da hem ortaokul hem de lise öğrencilerinin Türkiye finalleri yapılacak." diye konuştu.

Daha önce Siirt ve Ağrı'da eğitim verdiklerini anlatan Çavuş, bundan sonra Batman ve diğer illerde eğitim programının süreceğini belirtti.

Eğitime katılan İdil Bilim Sanat Merkezi Müdürü İsmail Aslan da proje tabanlı bu eğitimlerin okullarda öğrencilerin başarılarını da doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Daha önce bu konuda online eğitim aldıklarını ama yüz yüze eğitimlerin de çok faydalı olduğunu ifade eden Aslan, "Bizler için daha verimli oldu. Bu anlamda soru cevap şeklinde örnek proje yazımı konusunda çok daha ilerlemiş olduk." dedi.