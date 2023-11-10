Şırnak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.E'nin kullandığı 34 PB 6883 plakalı otomobil, Aslantepe Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GGH 910 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü A.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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