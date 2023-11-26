Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FBH 182 plakalı tır, Yefes Mahallesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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