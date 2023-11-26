Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FBH 182 plakalı tır, Yefes Mahallesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        2 gol, 1 penaltı!
        2 gol, 1 penaltı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Görkem Yazgan ile anlaştı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Görkem Yazgan ile anlaştı
        Şırnak'ta kaybolan Mehmet için Irak'ta da arama başlatıldı
        Şırnak'ta kaybolan Mehmet için Irak'ta da arama başlatıldı
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediy...
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediy...
        1903 Karakartallar Derneği Uludereli öğrencilerle bir araya geldi
        1903 Karakartallar Derneği Uludereli öğrencilerle bir araya geldi
        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı
        Şırnak'ta izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 21 kişi gözaltına alındı
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı
        Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı