Şırnak'ta düşme sonucu vücudunda kırık oluşan minik Ahmet ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde düşme sonucu vücudunda kırık oluşan 5 yaşındaki Ahmet Toprak B, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede düşme sonucu yaralanan Ahmet Toprak B, ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunda kırık oluştuğu belirlenen çocuğun, ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan çocuk, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.